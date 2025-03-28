Anıl Altan ile boşanıyor mu? Pelin Akil'den yeni açıklama
Pelin Akil ile Anıl Altan, boşanma iddialarıyla gündemden düşmüyor. Konuyla ilgili net bir açıklama yapmayan ünlü çiftten Pelin Akil, yeni bir açıklama yaptı.
2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ile Anıl Altan, üç yıl sonra ikiz kızlarını kucaklarına almıştı. İkili, kızlarına Alin ile Lina adını vermişti.
Mutlu evlilikleri devam eden ve sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan oyuncu çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.
CEVAP VERMEKTEN KAÇINDI
Boşanma kararı aldıkları iddia edilen ünlü çiftten Pelin Akil, Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazete Magazin'in haberine göre; ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akil, ayrılık sorularını geçiştirmeye çalıştı.
"KONUŞMAYI UYGUN BULMUYORUZ"
Pelin Akil, "İş toplantısına gidiyoruz. Biraz geç kaldık da kusura bakmayın. Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz çok fazla. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz. Bir şey söylemek istemiyorum teşekkürler" ifadelerini kullandı.
"AİLECE GÜZEL VAKİT GEÇİRMEYE GELDİK"
Öte yandan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, birkaç hafta önce de ikiz kızlarıyla birlikte bir etkinlikte görüntülenmişti.
Evleri ayırdıklarına dair iddialara yanıt veren ünlü çiftten Akil, "Bunları konuşmak istemiyoruz şu anda" diyerek Anıl Altan'a "Var mı söylemek istediğin bir şey?" derken; Altan da şu ifadeleri kullanmıştı:
"Biz çocukların yanında böyle şeyler konuşmuyoruz. Ailecek güzel vakit geçirmeye geldik.
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