Anıl Altan ile boşanıyor mu? Pelin Akil'den yeni açıklama

Pelin Akil ile Anıl Altan, boşanma iddialarıyla gündemden düşmüyor. Konuyla ilgili net bir açıklama yapmayan ünlü çiftten Pelin Akil, yeni bir açıklama yaptı.

Anıl Altan ile boşanıyor mu? Pelin Akil'den yeni açıklama

2016 yılında nikah masasına oturan  ile Anıl Altan, üç yıl sonra ikiz kızlarını kucaklarına almıştı. İkili, kızlarına Alin ile Lina adını vermişti.

Mutlu evlilikleri devam eden ve sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan oyuncu çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.

Anıl Altan ile boşanıyor mu? Pelin Akil'den yeni açıklama - 1

CEVAP VERMEKTEN KAÇINDI

kararı aldıkları iddia edilen ünlü çiftten , Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazete Magazin'in haberine göre; ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akil, ayrılık sorularını geçiştirmeye çalıştı.

Anıl Altan ile boşanıyor mu? Pelin Akil'den yeni açıklama - 2

"KONUŞMAYI UYGUN BULMUYORUZ"

, "İş toplantısına gidiyoruz. Biraz geç kaldık da kusura bakmayın. Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz çok fazla. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz. Bir şey söylemek istemiyorum teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Boşanma iddialarıyla gündemdeydi! Pelin Akil hamileyken aşerdiği şeyi itiraf etti "Gizli gizli tuvalette yiyordum"

Boşanma iddialarıyla gündemdeydi! Pelin Akil hamileyken aşerdiği şeyi itiraf etti "Gizli gizli tuvalette yiyordum"

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"AİLECE GÜZEL VAKİT GEÇİRMEYE GELDİK"

Öte yandan ile Anıl Altan çifti, birkaç hafta önce de ikiz kızlarıyla birlikte bir etkinlikte görüntülenmişti.

Evleri ayırdıklarına dair iddialara yanıt veren ünlü çiftten Akil, "Bunları konuşmak istemiyoruz şu anda" diyerek Anıl Altan'a "Var mı söylemek istediğin bir şey?" derken; Altan da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz çocukların yanında böyle şeyler konuşmuyoruz. Ailecek güzel vakit geçirmeye geldik.

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