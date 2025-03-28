Anıl Altan ile boşanıyor mu? Pelin Akil'den yeni açıklama

Mutlu evlilikleri devam eden ve sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan oyuncu çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.

2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ile Anıl Altan, üç yıl sonra ikiz kızlarını kucaklarına almıştı. İkili, kızlarına Alin ile Lina adını vermişti.

Pelin Akil , "İş toplantısına gidiyoruz. Biraz geç kaldık da kusura bakmayın. Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz çok fazla. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz. Bir şey söylemek istemiyorum teşekkürler" ifadelerini kullandı.

"AİLECE GÜZEL VAKİT GEÇİRMEYE GELDİK"

Öte yandan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, birkaç hafta önce de ikiz kızlarıyla birlikte bir etkinlikte görüntülenmişti.

Evleri ayırdıklarına dair iddialara yanıt veren ünlü çiftten Akil, "Bunları konuşmak istemiyoruz şu anda" diyerek Anıl Altan'a "Var mı söylemek istediğin bir şey?" derken; Altan da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz çocukların yanında böyle şeyler konuşmuyoruz. Ailecek güzel vakit geçirmeye geldik.