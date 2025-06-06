Anıl Altan ile Oscar ödüllü oyuncu aynı karede

Çember, Yarım Kalan ve Boynu Bükükler gibi yapımlarla tanınan oyuncu Anıl Altan, Paris'te Oscar ödüllü oyuncu ile bir araya geldiği anları paylaştı.

Anıl Altan ile Oscar ödüllü oyuncu aynı karede

Bir süredir eşi ile boşanacağı iddiasıyla gündeme gelen Anıl Altan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

35 yaşındaki oyuncu, Paris'te Oscar ödüllü oyuncu Eddie Redmayne ile karşılaştı. Altan o anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

İngiliz aktör, Danimarkalı Kız (2015) fimiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.

Anıl Altan ile Oscar ödüllü oyuncu aynı karede - 1

Öte yandan geçtiğimiz günlerde boşanma iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Karı - koca yollarımızı ayırdık." demişti.

Anıl Altan ile Oscar ödüllü oyuncu aynı karede - 2

BOND İLE KARŞILAŞTI

, geçtiğimiz Nisan ayında New York'ta bir restoranda James Bond filmleriyle tanınan İrlandalı oyuncu Pierce Brosnan ile karşılaştı. Buse Terim o anları "Ve bakın öğle yemeğinde kiminle karşılaştık?" notuyla paylaştı.

Anıl Altan'dan doğum günü paylaşımı

Anıl Altan'dan doğum günü paylaşımı

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