Anıl Altan ile Oscar ödüllü oyuncu aynı karede

35 yaşındaki oyuncu, Paris'te Oscar ödüllü oyuncu Eddie Redmayne ile karşılaştı. Altan o anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Bir süredir eşi Pelin Akil ile boşanacağı iddiasıyla gündeme gelen Anıl Altan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Öte yandan Pelin Akil geçtiğimiz günlerde boşanma iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Karı - koca yollarımızı ayırdık." demişti.

BOND İLE KARŞILAŞTI

Pelin Akil, geçtiğimiz Nisan ayında New York'ta bir restoranda James Bond filmleriyle tanınan İrlandalı oyuncu Pierce Brosnan ile karşılaştı. Buse Terim o anları "Ve bakın öğle yemeğinde kiminle karşılaştık?" notuyla paylaştı.

