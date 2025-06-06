Anıl Altan ile Oscar ödüllü oyuncu aynı karede
Çember, Yarım Kalan ve Boynu Bükükler gibi yapımlarla tanınan oyuncu Anıl Altan, Paris'te Oscar ödüllü oyuncu ile bir araya geldiği anları paylaştı.
Bir süredir eşi Pelin Akil ile boşanacağı iddiasıyla gündeme gelen Anıl Altan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
35 yaşındaki oyuncu, Paris'te Oscar ödüllü oyuncu Eddie Redmayne ile karşılaştı. Altan o anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
İngiliz aktör, Danimarkalı Kız (2015) fimiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.
Öte yandan Pelin Akil geçtiğimiz günlerde boşanma iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Karı - koca yollarımızı ayırdık." demişti.
BOND İLE KARŞILAŞTI
Pelin Akil, geçtiğimiz Nisan ayında New York'ta bir restoranda James Bond filmleriyle tanınan İrlandalı oyuncu Pierce Brosnan ile karşılaştı. Buse Terim o anları "Ve bakın öğle yemeğinde kiminle karşılaştık?" notuyla paylaştı.
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