Anıl Altan'dan "Pelin Akil ile evliliğinde sorun var" iddialarına fotoğraflı yanıt

"Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Üç yıl sonra da ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına alan ünlü çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü çiftin evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi. Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan ikili, çocuklarıyla birlikte tatile gitti.