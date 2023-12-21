Anıl Altan'dan "Pelin Akil ile evliliğinde sorun var" iddialarına fotoğraflı yanıt

2016 yılında dünyaevine giren, üç yıl sonra da ikiz kızlarına kavuşan Pelin Akil ile Anıl Altan, evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı öne sürüldü. İddiaların ardından Anıl Altan'dan mutluluk pozu geldi.

Anıl Altan'dan "Pelin Akil ile evliliğinde sorun var" iddialarına fotoğraflı yanıt

"Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Üç yıl sonra da ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına alan ünlü çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü çiftin evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi. Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan ikili, çocuklarıyla birlikte tatile gitti.

Anıl Altan'dan "Pelin Akil ile evliliğinde sorun var" iddialarına fotoğraflı yanıt - 1

ALTAN'DAN "SORUN YOK" MESAJI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Anıl Altan ise eşiyle Dubai tatilinden fotoğrafını paylaşarak "Sorun yok" mesajı verdi.

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