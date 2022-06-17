Animasyon ustası Namkook Lee'ye 15 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul’da özel bir üniversitede öğretim üyesi olan ve dünyaca ünlü birçok animasyon filminde imzası bulunan Güney Koreli Namkook Lee (70) için hazırladığı iddianamede, 26 Mayıs’ta evde oturdukları sırada eşi Jae Lee'yi dövdüğü, sonraki günlerde de şiddetin sürdüğü bilgisi yer aldı. Lee’nin, eşini ölümle tehdit ettiği ve ciddi şekilde yaraladığı belirtildi. İddianamede şüphelinin, kasten yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından 15 yıla kadar hapsi talep edildi. 28 Mayıs’ta tutuklanan Lee, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?



Çalıştığı üniversitenin Beyoğlu'ndaki apartında ikamet eden çift arasında 26 Mayıs günü bir tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Prof. Lee eşinin göğsüne birden fazla kez yumruk atarak, darp etti.



Ertesi gün dışarı çıkan çift, bir restoranda yemek yedikleri sırada yeniden aynı mesele nedeniyle tartıştı. Güney Koreli Lee, eşinin ağzına ve yüzüne yumruklarla vurduktan sonra mekandan ayrılarak, apartlarına gitti.



İddiaya göre eşini apartta saatlerce darp eden yaşlı adam, karısını bayıltana kadar eylemine devam etti. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, kendisine geldiğinde ise durum hastane görevlileri tarafından polis ekiplerine bildirildi.



Jae Lee'nin aldığı darbelerle vücudunda hasar meydana geldiği ve çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirlendi. Yaşlı kadın, eşinin kendisini öldüresiye dövdüğünü ifade etti. Tutuklanan Profesör, ifadesinde eşiyle kavga ettiklerini kabul etse de darp olayını reddetti.