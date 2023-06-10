Anitta kimdir, nereli? (Şarkıcı Anitta'nın Kapalıçarşı'daki görüntüleri çok konuşuldu)

Anitta ismiyle tanınan Larissa Macedo Machado, 30 Mart 1993 tarihinde Brezilya'da doğdu. Yedi yaşında Rio de Janeiro'daki bir Katolik kilisesinin korosunda şarkı söylemeye başladı, aynı zamanda balo salonu dansı dersleri aldı ve hatta bir dans öğretmeni olarak çalıştı.

16 yaşında bir teknik okulda işletme okudu. 2012'de ilk single'ı " Meiga e Abusada " ile ulusal başarı elde etti.

2017'de, İspanyolca Latin pop ve reggaeton müziğine kısmi geçişini hızlandıran İspanyolca " Paradinha " adlı ilk şarkısını çıkardı. 2021'in sonlarında beşinci stüdyo albümü Versions of Me'den (2022) çıkan İspanyolca single'ı " Envolver " Spotify'da Global Top 50 listesinde zirveye ulaştı.