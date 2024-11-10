Ankaralı Turgut'tan haber var: Son durumunu kızı açıkladı

Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, geçtiğimiz ağustos ayında mide ağrısıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrenmişti. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut geçtiğimiz hafta entübe edilmişti. 61 yaşındaki sanatçının yaşamını yitirdiği iddia edildi. Ünlü şarkıcının kızı, babasının vefat ettiğine dair haberleri yalanladı.



Turgut'un kızı Eylem Boran, babasının son durumuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı:

"Babamın son durumu yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hocalarımız 'Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Allah'tan ümit kesilmez' diyorlar. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin... 08/11/2024."