Ankaralı Turgut'un son hali gündem olmuştu: Gülben Ergen'den Ankaralı Turgut'a destek

Sanatçı, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Akıllı ilaç alırken zorlandığını ifade eden Ankaralı Turgut'a Gülben Ergen'den destek geldi.

"HAYDİ GÖREV BAŞINA HEPİMİZ"

Gülben Ergen paylaşımına şu notu düşüt:

"Ankaralı Turgut yalnız değilsin. Sen tüm yapımcıların peşinden koştuğu, televizyon programlarının konuk almak için can attığı Ankaralı Turgut'umuzsun bizim. Bu hastalık Turgut kardeşimi üzmüş, yormuş. Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş. Kızının evine taşınmış. Torunlarıyla evlatlarıyla moral bulmaya çalışıyor. Sözleri, besteleri, enerjisi bu burukluğu hak etmiyor.

Yanındayım değerli Turgut. Güçlü yapımcılar, Değerli meslektaşlarım, Müzik birlikleri, İyi insanlar, Haydi görev başına hepimiz."