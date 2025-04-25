Anne acısıyla sarsılan Tarkan'dan günler sonra ilk paylaşım
Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan'da İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Annesini gözyaşlarıyla toprağa veren Tarkan, günler sonra yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu (68), bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ
Neşe Tevetoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı, eşi Pınar Dilek Tevetoğlu yalnız bırakmadı. Tarkan cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu.
"ANNE KAYBI İÇTEN YANAN HAR BİR ATEŞ"
Anne acısıyla sarsılan Tarkan, günler sonra ilk kez paylaşım yaptı. Annesinin fotoğrafını paylaşan ünlü isim, yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:
"Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun."
NEŞE TEVETOĞLU KİMDİR?
Neşe Tevetoğlu, ünlü Türk pop müziği sanatçısı Tarkan'ın annesidir. 1957 yılında İstanbul'da doğmuştur.
Tarkan'a ismini, sevdiği bir çizgi roman karakterinden esinlenerek vermiştir.
Tarkan'ın babası Ali Tevetoğlu'nun vefatından sonra, Neşe Tevetoğlu, 1997 yılında yüksek mimar Seyhun Kahraman ile Antalya'da özel bir yatta düzenlenen törenle evlenmiştir.
Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.
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