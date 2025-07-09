Anne olan Gizem Karaca'dan doğum günü mesajı: "Babalık inanılmaz yakıştı"
Geçtiğimiz günlerde ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Gizem Karaca, eşinin doğum gününü kutladı.
Ünlü oyuncu Gizem Karaca kısa bir süre önce ilk kez anne oldu.Kemal Ekmekçi ile oyuncunun kız bebeği oldu. İzmir'de doğum yapan ünlü oyuncu kızına Leyla Yaz adını verdi.
Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarla tanınan Karaca, sosyal medyada eşi Kemal Ekmekçi'nin doğum gününü kutladı.
"SANA BABALIK İNANILMAZ YAKIŞTI"
32 yaşındaki oyuncu, "Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Baba olduğun bu yeni yaşın sana çok çok uğur getirsin. Ve bir şey diyeceğim, sana babalık inanılmaz yakıştı! Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın." notuyla paylaşım yaptı.
32 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdi.
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