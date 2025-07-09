Anne olan Gizem Karaca'dan doğum günü mesajı: "Babalık inanılmaz yakıştı"

Geçtiğimiz günlerde ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Gizem Karaca, eşinin doğum gününü kutladı.

Anne olan Gizem Karaca'dan doğum günü mesajı: "Babalık inanılmaz yakıştı"

Ünlü oyuncu kısa bir süre önce ilk kez anne oldu.Kemal Ekmekçi ile oyuncunun kız bebeği oldu. İzmir'de doğum yapan ünlü oyuncu kızına Leyla Yaz adını verdi.

Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarla tanınan Karaca, sosyal medyada eşi Kemal Ekmekçi'nin doğum gününü kutladı.

Anne olan Gizem Karaca'dan doğum günü mesajı: "Babalık inanılmaz yakıştı" - 1

"SANA BABALIK İNANILMAZ YAKIŞTI"

32 yaşındaki oyuncu, "Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Baba olduğun bu yeni yaşın sana çok çok uğur getirsin. Ve bir şey diyeceğim, sana babalık inanılmaz yakıştı! Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın." notuyla paylaşım yaptı.

Anne olan Gizem Karaca'dan doğum günü mesajı: "Babalık inanılmaz yakıştı" - 2

32 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdi.

Anne olan Gizem Karaca'dan doğum günü mesajı: "Babalık inanılmaz yakıştı" - 3
Gizem Karaca'dan doğum sonrası yeni paylaşım

Gizem Karaca'dan doğum sonrası yeni paylaşım

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Gizem Karaca anne oldu

Gizem Karaca anne oldu

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