Anne olan Gizem Karaca'dan doğum günü mesajı: "Babalık inanılmaz yakıştı"

Ünlü oyuncu Gizem Karaca kısa bir süre önce ilk kez anne oldu. Kemal Ekmekçi ile oyuncunun kız bebeği oldu. İzmir'de doğum yapan ünlü oyuncu kızına Leyla Yaz adını verdi.

"SANA BABALIK İNANILMAZ YAKIŞTI"

32 yaşındaki oyuncu, "Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Baba olduğun bu yeni yaşın sana çok çok uğur getirsin. Ve bir şey diyeceğim, sana babalık inanılmaz yakıştı! Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın." notuyla paylaşım yaptı.