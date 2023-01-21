Anne olmak için gün sayan Funda Eryiğit'ten turne pozu

İki yıldır yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşayan oyuncu Funda Eryiğit, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.

Gözlerden uzak bir yaşam süren ve bir süredir Timsah Ateşi adlı tiyatro oyununda rol alan Eryiğit, Ankara turnesinden bir kareyi takpçileriyle paylaştı.

BEBEK GÖRÜNDÜ

Erkek bebek bekleyen ünlü oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti. Funda Eryiğit'in karnı burnunda pozu büyük ilgi gördü.

"EVLİ GİBİYİM"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda bir dergiye röportaj veren Funda Eryiğit, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna; "Bir süredir evli gibiyim zaten ve hatta kısa bir zaman içinde imzayı da atarım" yanıtını vermişti.



Eryiğit, "Karşı cinste seni ne etkiler?" sorusuna verdiği cevapta da "Cesur olması, söylediği sözlerin lafta kalmaması, harekete geçebilen biri olması çok cezbedici geliyor bana. Hayat enerjisi o anlamda önemli. Hayatta kalma güdüsü yüksek olan, kendi koşullarını yaratabilen ama her türlü koşulda da hayatta kalabilecek biri çok çekicidir benim için" demişti.