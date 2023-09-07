Anne olmak için gün sayan Kourtney Kardashian: Oğlumu kurtardıkları için minnettarım

Ünlü isim, "Muhteşem doktorlarıma oğlumuzun hayatını kurtardıkları için ömrümün sonuna kadar minnettar kalacağım. Hastanede yanımda olmak için turdan yanıma koşan ve sonrasında bana bakan eşime sonsuz teşekkür ederim. Ve anneme, bu konuda elimi tuttuğun için teşekkür ederim. enzer bir durumu yaşamamış kimsenin bu korku duygusunu anlamaya başlayabileceğini sanmıyorum. Hamileyken bebekleri için savaşmak zorunda kalan annelere karşı yepyeni bir anlayış ve saygım var. Şükürler olsun. Hastaneden karnımda ve sağ salim oğlumla çıkmak en gerçek nimetti" ifadelerini kullandı.

TURNEYİ BIRAKIP EVE DÖNMÜŞTÜ Kourtney Kardashian'ın eşi Travis Barker da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında sağlıkla ilgili bir ölüm kalım meselesi için turneyi bırakıp evine döndüğünü paylaşmıştı. Barker sonrasında da her şeyin yoluna girdiğini duyurmuştu.