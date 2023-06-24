Anne olmak için gün sayan Kourtney Kardashian'dan karnı burnunda yeni poz

Kardashian ailesinin en büyük çocuğu Kourtney Kardashian, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Travis Barker ile geçen sene dünyaevine girmişti.
Bir süre tüp bebek tedavisi gören ancak daha sonra kararını değiştirdiğini açıklayan Kardashian, bu açıklamadan aylar sonra sürpriz bir şekilde hamile olduğunu müjdeledi.
HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU
Eşinin konserinde "Travis hamileyim" yazılı bir pankart açan Kardashian, bebekleri olacağını açıkladı.
Hamilelik müjdesi sonrası yeni fotoğraflar paylaşan Kourtney Kardashian, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeşil bir bikini giyerek büyüyen karnını gösterdi.
Reality show yıldızının eski erkek arkadaşı Scott Disick'ten olan ilişkisinden Mason (13), Penelope (10) ve Reign (8) olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.
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