Anne olmak için gün sayan Kourtney Kardashian'dan karnı burnunda yeni poz

"Keeping Up with the Kardashians" isimli realite şov programıyla tanınan Kourtney Kardashian, şimdilerde annelik heyecanı yaşıyor. Dördüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ünlü isim, bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı.

Anne olmak için gün sayan Kourtney Kardashian'dan karnı burnunda yeni poz

Kardashian ailesinin en büyük çocuğu Kourtney Kardashian, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Travis Barker ile geçen sene dünyaevine girmişti.

Bir süre tüp bebek tedavisi gören ancak daha sonra kararını değiştirdiğini açıklayan Kardashian, bu açıklamadan aylar sonra sürpriz bir şekilde hamile olduğunu müjdeledi.

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU

Eşinin konserinde "Travis hamileyim" yazılı bir pankart açan Kardashian, bebekleri olacağını açıkladı.

Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Kourtney Kardashian'dan hamilelik pozları

Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Kourtney Kardashian'dan hamilelik pozları

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Hamilelik müjdesi sonrası yeni fotoğraflar paylaşan Kourtney Kardashian, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeşil bir bikini giyerek büyüyen karnını gösterdi.

Anne olmak için gün sayan Kourtney Kardashian'dan karnı burnunda yeni poz - 1

Reality show yıldızının eski erkek arkadaşı Scott Disick'ten olan ilişkisinden Mason (13), Penelope (10) ve Reign (8) olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.

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