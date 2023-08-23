Anne olmak için gün sayan Yasemin Şefkatli'den çocukluk pozu

Derya Tuna-İbrahim Tatlıses çiftinin oğulları İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, şimdilerde anne olmaya hazırlanıyor. İkiz bebek bekleyen Şefkatli, çocukluk pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Anne olmak için gün sayan Yasemin Şefkatli'den çocukluk pozu

İdo Tatlıses ile uzun yıllardır devam eden birlikteliğini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Yasemin Şefkatli, şimdilerde anne olmaya hazırlanıyor.

İkiz annesi olmaya hazırlanan Şefkatli, “Hamilelik şu sıralar biraz zor geçiyor. Mide bulantısı ve yorgunluklarım var. Daha sakin, doğal, akışta geçirmek istiyorum bu dönemi. Çok fazla abartmadan, en normal haliyle yaşamayı planlıyorum” demişti.

Anne olmak için gün sayan Yasemin Şefkatli'den çocukluk pozu - 1

"BABAM BEN VE GÖBEĞİM"

Heyecanı günden güne büyüyen Yasemin Şefkatli, hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

 "Eski fotoğraf ve videolara bakıp duygulanmak bu ara hobim" diyen ünlü isim, babasıyla pozuna "Babam, ben ve göbeğim" notunu düştü.

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