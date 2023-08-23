Anne olmak için gün sayan Yasemin Şefkatli'den çocukluk pozu

İdo Tatlıses ile uzun yıllardır devam eden birlikteliğini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Yasemin Şefkatli, şimdilerde anne olmaya hazırlanıyor.

İkiz annesi olmaya hazırlanan Şefkatli, “Hamilelik şu sıralar biraz zor geçiyor. Mide bulantısı ve yorgunluklarım var. Daha sakin, doğal, akışta geçirmek istiyorum bu dönemi. Çok fazla abartmadan, en normal haliyle yaşamayı planlıyorum” demişti.