Anne olmak için gün sayan Zeynep Mayruk'tan yeni kare

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Güneşin Kızları, Kayıp Şehir, Baba gibi yapımlarla tanınan Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor. Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk geçtiğimiz yıl 27 Haziran'da Çeşme'de dünyaevine girdi.

Erkek bebek beklediklerini söyleyen çiftten Tolga Sarıtaş, heyecanını şu sözlerle anlatmıştı:

"İkimizde ilk başta şok olduk. Çok yoğun duygular yaşadık, heyecanlıyız. Artık beşinci aydayız sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah."

