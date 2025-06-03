Anne olmak için gün sayan Zeynep Mayruk'tan yeni kare

Geçtiğimiz yıl dünyaevine girenTolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk bebek sahibi olmak için gün sayıyor.

Anne olmak için gün sayan Zeynep Mayruk'tan yeni kare

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Güneşin Kızları, Kayıp Şehir, Baba gibi yapımlarla tanınan baba olmaya hazırlanıyor. Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk geçtiğimiz yıl 27 Haziran'da Çeşme'de dünyaevine girdi.

Erkek beklediklerini söyleyen çiftten Tolga Sarıtaş, heyecanını şu sözlerle anlatmıştı:

"İkimizde ilk başta şok olduk. Çok yoğun duygular yaşadık, heyecanlıyız. Artık beşinci aydayız sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah."

Anne olmak için gün sayan Zeynep Mayruk'tan yeni kare - 1

Zeynep Mayruk sosyal medyada karnı burnunda pozunu paylaştı. Mayruk paylaşımına "Yaşam alanımda rahat bir sabah" notunu düştü.

Anne olmak için gün sayan Zeynep Mayruk'tan yeni kare - 2
Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un bebek heyecanı

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un bebek heyecanı

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...