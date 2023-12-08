Anne olmak için gün sayıyor: Eda Ece'den karnı burnunda ilk poz

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllardır devam eden beraberliğini 21 Haziran'da evlilikle taçlandıran Eda Ece, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor.
"BEN 20, RACHEL 31 HAFTALIK HAMİLE OLUNCA..."
Yaklaşık 5 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen ünlü oyuncudan karnı burnunda ilk paylaşım geldi. Yakın dostu Rachel Araz Kiresepi ile alışverişe çıkan Ece, o anları paylaştı.
Eda Ece, kendisi gibi hamile Rachel Araz ile pozuna "Ben 20, Rachel 31 haftalık hamile olunca göbekli ayna selfiesi show" notunu düştü. Ece ile Araz'ın pozu büyük ilgi gördü.
"ÜÇ AY KUSUP GERİ GELDİM"
Öte yandan Eda Ece, geçtiğimiz hafta da işe döndüğünü duyurmuş ve paylaşımına "Üç ay kusup geri geldim. Saçım da geri işe döndü. Şimdi yapacak işler var. Neler yaptığımı sizlere anlatacağım. Bizi izlemeye devam edin" notunu düşmüştü.
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