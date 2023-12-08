Anne olmak için gün sayıyor: Eda Ece'den karnı burnunda ilk poz

"ÜÇ AY KUSUP GERİ GELDİM"

Öte yandan Eda Ece, geçtiğimiz hafta da işe döndüğünü duyurmuş ve paylaşımına "Üç ay kusup geri geldim. Saçım da geri işe döndü. Şimdi yapacak işler var. Neler yaptığımı sizlere anlatacağım. Bizi izlemeye devam edin" notunu düşmüştü.