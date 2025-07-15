Anne olmak için gün sayıyor: İrem Helvacıoğlu'ndan yeni paylaşım

Daha önce Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı gibi projelerde rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturdu.

Birkaç ay önce hamile olduğunu duyuran ve bir kızı olacağını açıklayan ünlü oyuncunun heyecanı günden güne büyüyor.

İlk kez anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu, eşi ile yeni fotoğrafını paylaştı. 35 yaşındaki oyuncunun büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı.