Anne olmak için gün sayıyor: İrem Helvacıoğlu'ndan yeni paylaşım
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Kız bebek bekleyen ünlü isim, karnı burnunda yeni fotoğrafını paylaştı.
Daha önce Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı gibi projelerde rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturdu.
Birkaç ay önce hamile olduğunu duyuran ve bir kızı olacağını açıklayan ünlü oyuncunun heyecanı günden güne büyüyor.
İlk kez anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu, eşi ile yeni fotoğrafını paylaştı. 35 yaşındaki oyuncunun büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı.
"SETLERE HEMEN DÖNECEĞİM"
Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda doğum sonrası setlere dönüp dönmeyeceğini "Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirse ve benim de sağlığım el verirse tabi ki hemen dönmek istiyorum" sözleriyle açıklamıştı.
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