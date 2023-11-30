Anne olmaya hazırlanan Eda Ece işe döndü

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girdi. Ünlü çifti, aileleri ve dostları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
Nikahtan birkaç ay sonra hamilelik haberiyle gündem olan Eda Ece, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor. Birkaç hafta önce yaptığı paylaşımda hamilelikte her belirtiyi yaşadığını duyuran Eda Ece, işe döndüğünü duyurdu.
"3 AY KUSUP GERİ GELDİM"
Düğün öncesi koyulaştırdığı saçlarını yeniden sarıya boyatan Ece, "3 ay kusup geri geldim. Saçım da geri işe döndü. Şimdi yapacak işler var. Neler yaptığımı sizlere anlatacağım. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.
BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU
Öte yandan şimdilerde 4 aylık hamile olan Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyetinin belli olduğu iddia edildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ece-Tuncer çiftinin kızları olacak.
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