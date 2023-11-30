Anne olmaya hazırlanan Eda Ece işe döndü

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girdi. Ünlü çifti, aileleri ve dostları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Nikahtan birkaç ay sonra hamilelik haberiyle gündem olan Eda Ece, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor. Birkaç hafta önce yaptığı paylaşımda hamilelikte her belirtiyi yaşadığını duyuran Eda Ece, işe döndüğünü duyurdu.