Anne olmaya hazırlanan Gonca Vuslateri: İlk tekmeyi hissettiğim an

Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklayan Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem" diyerek bebek beklediğini söylemişti.
Anne olmak için gün sayan ve kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, bebeğinin ilk tekme attığı anda duygusal anlar yaşadı.
"KIZIMA DAİR"
Ağlamaktan gözleri şişen Gonca Vuslateri, o anı "İlk tekmeyi hissettiğim an... Kızıma dair" notuyla paylaştı.
"58 KEDİLİ BİR TEYZE OLMAK İSTEMİYORUM"
Öte yandan Gonca Vuslateri, geçtiğimiz ocak ayında verdiği bir röportajda şunları söylemişti:
''Çocuk sahibi olmak istiyorum. Hem de aşırı şekilde, inanılmaz derecede. Cihangir’de böyle 58 kedili, kadife koltukta yaşlanan bir teyze olmamak için harekete geçiyorum."
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