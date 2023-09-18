Anne olmaya hazırlanan Songül Öden'den karnı burnunda ilk poz

"TAŞINMAKTAN DAHA KÖTÜ OLAN HAMİLEYKEN TAŞINMAKMIŞ"

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Hiç fotoğraf koymuyorum diye sitem ediyorsunuz. 5 aydır taşınmaya çalışıyorum, taşınmaktan daha kötü olan şey 'Hamileyken taşınmakmış' ... çeken bilir" notunu düştü.

Kız bebek bekleyen 44 yaşındaki Songül Öden'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.