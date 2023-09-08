Annelik sevinci yaşayan şampiyon tenisçi Naomi Osaka kortlara geri döneceğini açıkladı

Dört kez şampiyonluk sevinci yaşayan tenisçi, gelecek yılın çok yoğun geçeceğini "Alışık olduğumdan çok daha fazla turnuvaya katılacağım" sözleriyle ifade etti.

Tenisçi, ilk oyununu 2024'teki Avustralya Açık turnuvasında oynacak.



2018'de Serena Williams ile oynadığı Amerika Açık finalini kazanarak kariyerinin ikinci WTA ve ilk Grand Slam turnuvasını kazanan 25 yaşındaki sporcu, 2019'dan bu yana Grammy adayı rap şarkıcısıyla birliktelik yaşıyor.