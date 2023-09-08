Annelik sevinci yaşayan şampiyon tenisçi Naomi Osaka kortlara geri döneceğini açıkladı

Dört kez büyük şampiyonluk kazanan dünyaca ünlü tenis yıldızı Naomi Osaka, ilk bebeğini temmuz ayında dünyaya getirdi. Osaka, 2024'te kortlara döneceğini açıkladı.

Annelik sevinci yaşayan şampiyon tenisçi Naomi Osaka kortlara geri döneceğini açıkladı

Dünyaca ünlü tenis yıldızı Naomi Osaka temmuz ayında ilk kez annelik sevinci yaşadı. Japon tenisçi ile Amerikalı rap şarkıcısı sevgilisi Cordae bir kız çocuk sahibi oldu. 

Annelik sevinci yaşayan şampiyon tenisçi Naomi Osaka kortlara geri döneceğini açıkladı - 1

Dört kez şampiyonluk sevinci yaşayan tenisçi, gelecek yılın  çok yoğun geçeceğini "Alışık olduğumdan çok daha fazla turnuvaya katılacağım" sözleriyle ifade etti. 

Tenisçi, ilk oyununu 2024'teki Avustralya Açık turnuvasında oynacak.

2018'de Serena Williams ile oynadığı Amerika Açık finalini kazanarak kariyerinin ikinci WTA ve ilk Grand Slam turnuvasını kazanan 25 yaşındaki sporcu, 2019'dan bu yana Grammy adayı rap şarkıcısıyla birliktelik yaşıyor.

Annelik sevinci yaşayan şampiyon tenisçi Naomi Osaka kortlara geri döneceğini açıkladı - 2

Dört kez şampiyonluk sevinci yaşayan tenisçi, iki kez Avustralya'da, iki kez de ABD'de kupayı kaldırdı.

MAGAZİN HABERLERİ

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