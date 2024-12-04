Annesi için yardım çağrısında bulunmuştu: Begüm Birgören'den yeni açıklama

Begüm Birgören, sosyal medyadan annesi için kan bağışı ihtiyacı olduğunu duyurmuştu. Ardından  bir paylaşım daha yapan ünlü oyuncu, "Hassasiyetiniz için sonsuz minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.

Annesi için yardım çağrısında bulunmuştu: Begüm Birgören'den yeni açıklama

Daha önce "Kaçak", "Uzak Şehrin Masalı", "Vurgun", "Ömre Bedel" gibi yapımlarda rol alan Begüm Birgören, annesi Belgin Birgören için hesabından paylaşım yaptı.

Annesi için yardım çağrısında bulunmuştu: Begüm Birgören'den yeni açıklama - 1

Birgören, operasyona girecek annesi için sosyal medyadan A RH+ kan bağışına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Annesi için yardım çağrısında bulunmuştu: Begüm Birgören'den yeni açıklama - 2

"HASSASİYETİNİZ İÇİN MİNNETTARIM"

Bir süre sonra aranan kanın bulunduğunu açıklayan Begüm Birgören; "Hassasiyetiniz için sonsuz minnettarım. Annem adına ihtiyacımız kalmadı. Ancak genel olarak kan stokları ciddi seviyelere düşmüş. Uygun olanlar kan bağışında bulunarak umut olabilirler" ifadelerini kullandı.

MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK

Birgören'in paylaşımına meslektaşlarından da destek geldi. Burcu Biricik, Özge Özder, Aslıhan Gürbüz gibi ünlü Birgören'in mesajını kendi hesaplarında yayınlayarak daha çok insana ulaşılmasını sağladı.

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