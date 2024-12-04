Annesi için yardım çağrısında bulunmuştu: Begüm Birgören'den yeni açıklama

Daha önce "Kaçak", "Uzak Şehrin Masalı", "Vurgun", "Ömre Bedel" gibi yapımlarda rol alan Begüm Birgören, annesi Belgin Birgören için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Birgören, operasyona girecek annesi için sosyal medyadan A RH+ kan bağışına ihtiyaç olduğunu söyledi.

"HASSASİYETİNİZ İÇİN MİNNETTARIM"

Bir süre sonra aranan kanın bulunduğunu açıklayan Begüm Birgören; "Hassasiyetiniz için sonsuz minnettarım. Annem adına ihtiyacımız kalmadı. Ancak genel olarak kan stokları ciddi seviyelere düşmüş. Uygun olanlar kan bağışında bulunarak umut olabilirler" ifadelerini kullandı.

MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK

Birgören'in paylaşımına meslektaşlarından da destek geldi. Burcu Biricik, Özge Özder, Aslıhan Gürbüz gibi ünlü oyuncular Birgören'in mesajını kendi hesaplarında yayınlayarak daha çok insana ulaşılmasını sağladı.