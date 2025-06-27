Annesi kanserle mücadele eden Rita Ora'ya hipokondri teşhisi konuldu

Annesinin sağlığı her ne kadar gün geçtikçe iyiye gitse de, Ora'ya ilerleyen zamanlarda travma sonrası stres bozukluğu ve hipokondri (hastalık hastalığı) teşhisi konuldu. Ünlü isim, genetik yatkınlık nedeniyle kendisinin de meme kanseri geni taşıyıp taşımadığına dair büyük bir korku yaşadığını ifade etti.

Davina McCall’un Begin Again adlı podcast programına konuk olan Rita Ora, o dönem hissettiklerini şu sözlerle anlattı:



“Gerçekten çok zordu. Daha ergendim, 13 yaşındaydım. Kafam çok karışıktı. Sürekli onun yanında olmak istiyordum ama o da okula gitmemi istiyordu... O dönem, özellikle ailem için her şey gerçekten çok zordu.”



Meme kanserinin kesin nedeni hâlâ bilinmiyor ancak uzmanlar, genetik faktörler dahil olmak üzere bazı risk unsurlarının hastalığın gelişmesinde etkili olabileceğini belirtiyor. Gerekli durumlarda, bireylerin risk taşıyıp taşımadığını belirlemek için genetik testler yapılabiliyor.