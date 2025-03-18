Aras Bulut İynemli ayağını kırmıştı: Sete geri döndü
Oyuncu Aras Bulut İynemli, sette geçirdiği talihsiz kaza sonrası ayağını kırmıştı. Apar topar ameliyat olan İynemli, sete geri döndüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bir süredir Deha dizisinde başrol oynayan ve Devran Karan karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, birkaç gün önce sette talihsiz bir kaza geçirmişti.
34 yaşındaki ünlü oyuncunun aksiyon sahnesi çekilirken ayağı burkulmuştu. Apar topar hastaneye kaldırılan İynemli'nin ayak bileğinde bir kırık oluştuğu tespit edilmişti.
Ameliyat olan ünlü oyuncu, hastaneden paylaşım yapmış ve "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.
SETTEN PAYLAŞTI
İynemli'nin geçirdiği operasyon sebebiyle sete ara verilmişti. Ünlü oyuncu, ameliyatlı sol ayağına aşil botu giyerek sete geldi.
Aras Bulut İynemli, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
BABA ACISIYLA SARSILMIŞTI
Öte yandan Aras Bulut İynemli, birkaç ay önce de baba acısıyla sarsılmıştı. Ünlü oyuncunun bir süredir kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli, 76 yaşında hayatını kaybetmişti.
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