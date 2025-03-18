Aras Bulut İynemli ayağını kırmıştı: Sete geri döndü

Oyuncu Aras Bulut İynemli, sette geçirdiği talihsiz kaza sonrası ayağını kırmıştı. Apar topar ameliyat olan İynemli, sete geri döndüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Aras Bulut İynemli ayağını kırmıştı: Sete geri döndü

Bir süredir Deha dizisinde başrol oynayan ve Devran Karan karakterine hayat veren , birkaç gün önce sette talihsiz bir kaza geçirmişti.

34 yaşındaki ünlü oyuncunun aksiyon sahnesi çekilirken ayağı burkulmuştu. Apar topar hastaneye kaldırılan İynemli'nin ayak bileğinde bir kırık oluştuğu tespit edilmişti.

Ameliyat olan ünlü oyuncu, hastaneden paylaşım yapmış ve "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Aras Bulut İynemli ayağını kırmıştı: Sete geri döndü - 1

SETTEN PAYLAŞTI

İynemli'nin geçirdiği operasyon sebebiyle sete ara verilmişti. Ünlü oyuncu, ameliyatlı sol ayağına aşil botu giyerek sete geldi.

, bu anları hesabından takipçileriyle paylaştı.

Aras Bulut İynemli ayağını kırmıştı: Sete geri döndü - 2

BABA ACISIYLA SARSILMIŞTI

Öte yandan , birkaç ay önce de baba acısıyla sarsılmıştı. Ünlü oyuncunun bir süredir kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli, 76 yaşında hayatını kaybetmişti.

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