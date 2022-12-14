Aras Bulut İynemli-Bige Önal cephesinde yeni gelişme

'Maral: En Güzel Hikayem' adlı dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'dan üzücü bir haber geldi. İkilinin ayrıldığı iddia edildi.

Aras Bulut İynemli-Bige Önal cephesinde yeni gelişme

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Yaklaşık 7 yıldır aşk yaşayan ile Bige Önal, önceki yaz kısa bir ayrılık süreci yaşadıktan sonra aşklarına bir şans daha verdi.

Oyuncu çift, gözlerden uzak yaşadığı aşklarını bir kez daha noktaladı. Çiftin tartışma nedeniyle ayrılmadığı aksine ilişkilerini dostça sonlandırdığı iddia edildi. İynemli ile Önal'ın yakın çevresi, beraberliğin bu kez kesin olarak bittiğini dile getiriyor.

"PEK YAN YANA GELEMİYORUZ"

Bige Önal, geçtiğimiz mart ayında ilişkisiyle ilgili, "Her şey yolunda, gayet iyiyiz. Bildiğiniz gibi işlerimiz farklı. O yüzden pek yan yana gelemiyoruz. Biz de çok vakit geçiremiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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