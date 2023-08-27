Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'dan üzen haber

Aslıhan Doğan üçüncü çocuk isteğini "Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey... Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var ve üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum" sözleriyle açıklamıştı.



Çiftin Hamza ve Aslan olmak üzere iki çocuğu bulunuyor.