 Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler'in kızlarının isminin anlamı merak konusu oldu: Siena ne demek? - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler'in kızlarının isminin anlamı merak konusu oldu: Siena ne demek?

Eylül 2021'de nikah masasına oturan Şef Arda Türkmen ile dijital içerik üreticisi Melodi Elbirliler'in ilk bebekleri dünyaya geldi. Kızlarının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen çift, bebeklerinin ismini de açıkladı. Açıklama ardından Siena isminin anlamı merak konusu oldu. Peki, Siena ne demek? Siena isminin anlamı nedir?

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler'in kızlarının isminin anlamı merak konusu oldu: Siena ne demek?


Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler çifti güzel haberi sosyal medya hesaplarından duyurdular. Ünlü çift kızlarına Ada Siena adını verdiler.

Çift, duygularını "Biz bugün 3 olduk. Kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun. Allah herkesin de gönlüne göre versin. Bugün en mutlu günümüz... Güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle dile getirdi.

SİENA NE DEMEK?

İtalyan kökenli isim olan Siena, kırmızımsı kahverengi anlamına gelen bir kadın adıdır .

Siena aynı zamanda İtalya'da yer alan bir şehirdir. Üç tepe üzerine kurulu Siena, Toskana bölgesinin kalbi sayılmaktadır. Korunmuş tarihi dokusu nedeniyle UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

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