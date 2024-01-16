Arkadaşlarından şarkıcı Şimal'e ziyaret: Her şey çok güzel olacak

"Ucuz Roman", "Ağla Ağla" gibi şarkılarla tanınan Şimal, iki yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. Ünlü şarkıcı, uzun bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşmuştu.
Geçtiğimiz hafta rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye giden Şimal'in bu kez beyninde tümör tespit edilmişti.
Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka... Acil ameliyat dediler, çok üzgünüm" ifadelerine yer vermişti.
ARKADAŞLARINDAN MORAL ZİYARETİ
Hastaneye yatan Şimal'i arkadaşları ziyaret etti. Ünlü isim, aralarında Merve Özbey'in de bulunduğu arkadaşlarıyla moral buldu.
Çiğdem Batur, birlikte verdikleri poza "Güzel Şimal'im, sağlıkla yepyeni başlangıçlara. Seni çok seviyoruz, her şey bundan sonra daha güzel olacak" notunu düştü.
"DUALARINIZA İHTİYACIMIZ VAR"
Ardından sağlık durumu için sevenlerini bilgilendiren Şimal, "Merhaba herkese. Bugün Şimal'in hastaneye yatışı yapıldı. Salı ya da çarşamba için ameliyat planlandı. Ziyarete gelen, mesaj atan, arayan soran herkese teşekkür ediyoruz. Benim eşi olarak sizden tek ricam gönülden gelecek olan dualarınız. İnanın en ihtiyacımız olan şey bu. Şimal'iniz aranıza dönmeyi bekliyor" dedi.
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