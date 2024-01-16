Arkadaşlarından şarkıcı Şimal'e ziyaret: Her şey çok güzel olacak

"DUALARINIZA İHTİYACIMIZ VAR"

Ardından sağlık durumu için sevenlerini bilgilendiren Şimal, "Merhaba herkese. Bugün Şimal'in hastaneye yatışı yapıldı. Salı ya da çarşamba için ameliyat planlandı. Ziyarete gelen, mesaj atan, arayan soran herkese teşekkür ediyoruz. Benim eşi olarak sizden tek ricam gönülden gelecek olan dualarınız. İnanın en ihtiyacımız olan şey bu. Şimal'iniz aranıza dönmeyi bekliyor" dedi.