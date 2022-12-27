Armağan Çağlayan hakkında çıkan 'öldü' haberlerine sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi

Kansere yakalanan ünlü sunucu Armağan Çağlayan, hakkında çıkan 'öldü' haberlerine sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından ameliyat olan Çağlayan, YouTube programına veda ettiğini açıklamıştı.

Armağan Çağlayan hakkında çıkan 'öldü' haberlerine sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi

Kansere yakalanan ve tedavi süreci nedeniyle YouTube programını bırakan Armağan Çağlayan, Facebook'ta dolaşan paylaşımlara isyan etti.

'Akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan veda etti' başlıklı bir haberin ekran görüntüsünü paylaşan sunucu, "Bu haberi böyle veren siteler taş olsun yahu! Facebook’ta yayılmış. Herkes öldüm zannediyor, telefonlar susmuyor! Ayıptır yahu! En hafifinden ayıptır! Bakın rezilsiniz demiyorum!" sözleriyle sitem etti. 

Armağan Çağlayan hakkında çıkan 'öldü' haberlerine sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi - 1

Twitter hesabından da bir paylaşım yapan Çağlayan, "Ya bu Facebook’ta dolanan 'Armağan Çağlayan öldü' haberini nasıl kaldırtacağız? Telefonlar kilit! Herkes ağlayarak arıyor! Tövbe yahu!" ifadelerini kullandı.

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