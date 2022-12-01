Armağan Çağlayan'dan haber var: Ameliyattan çıktı

YouTube’da hazırladığı programlarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, son durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Daha önce yaptığı paylaşımda "Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım." açıklamasında bulunan Çağlayan, son durumu şu sözlerle duyurdu:

"Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı"



"Bu sabah 4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Az evvel yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki , doktorlarm peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Şimdi kometrapi olup olmayacağımı pataolojifen gelecek sonuç belirleyecek. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra, Size Anlatacakları Var turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak. İstanbul ve Ankara’da olacağım . Dualarınız ce iyi dileklerinize minnettarım ….Herkese sevgiler saygılar"



