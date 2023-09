Arnold Schwarzenegger: Çok daha bilge olduğumu hissediyorum

"Cehennem Melekleri", "Batman ve Robin" ve "Komando" gibi filmlerle tanınan Avusturya doğumlu Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, gençlik yıllarından itibaren öğrendiklerini, büyüyüp değişmesini değerlendirdi.

10 Ekim'de yayınlanacak olan "Be Useful: Seven Tools for Life'ın (İşe Yarayın: Hayatınızı Kurtaracak 7 Araç)" adlı kişisel gelişim kitabı yayınlanmadan önce röportaj veren ünlü isme halinden memnun olup olmadığı soruldu.

"BEN HER ZAMAN MEMNUNUM"

People'a konuşan Schwarzenegger, "Memnun derken neyi kastettiğinizi bilmiyorum. Ben her zaman memnunum ama nasıl demeli, her zaman daha fazlasına da açım. İlk ödülümle uyumuştum. Kimse onu benden alamazdı. Ama aynı zamanda, ikinci Mr. Universe unvanının peşinden gitmek için diğer ayağımı çoktan yataktan çıkarmıştım" dedi.