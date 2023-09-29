Arnold Schwarzenegger: Çok daha bilge olduğumu hissediyorum

Ünlü isim, "Bugün bulunduğum noktada kendimi iyi hissediyorum. Çok daha bilge olduğumu hissediyorum. Çok daha akıllıyım. Pek çılgın değilim. Başkalarını daha çok düşünüyorum. Onların duygularını daha çok düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ZAMAN GEÇTİKÇE HATALARINIZDAN DERS ALIYORSUNUZ"

Arnold Schwarzenegger, "20'li yaşlarınızda bunların hiçbirini yapmıyorsunuz. Hep ben, ben, ben, ben. Zaman geçtikçe hatalarınızdan ders alıyorsunuz" dedi.