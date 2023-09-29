Arnold Schwarzenegger: Çok daha bilge olduğumu hissediyorum

"Cehennem Melekleri", "Batman ve Robin" ve "Komando" gibi filmlerle tanınan Avusturya doğumlu Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, gençlik yıllarından itibaren öğrendiklerini, büyüyüp değişmesini değerlendirdi.
10 Ekim'de yayınlanacak olan "Be Useful: Seven Tools for Life'ın (İşe Yarayın: Hayatınızı Kurtaracak 7 Araç)" adlı kişisel gelişim kitabı yayınlanmadan önce röportaj veren ünlü isme halinden memnun olup olmadığı soruldu.
"BEN HER ZAMAN MEMNUNUM"
People'a konuşan Schwarzenegger, "Memnun derken neyi kastettiğinizi bilmiyorum. Ben her zaman memnunum ama nasıl demeli, her zaman daha fazlasına da açım. İlk ödülümle uyumuştum. Kimse onu benden alamazdı. Ama aynı zamanda, ikinci Mr. Universe unvanının peşinden gitmek için diğer ayağımı çoktan yataktan çıkarmıştım" dedi.
Ünlü isim, "Bugün bulunduğum noktada kendimi iyi hissediyorum. Çok daha bilge olduğumu hissediyorum. Çok daha akıllıyım. Pek çılgın değilim. Başkalarını daha çok düşünüyorum. Onların duygularını daha çok düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"ZAMAN GEÇTİKÇE HATALARINIZDAN DERS ALIYORSUNUZ"
Arnold Schwarzenegger, "20'li yaşlarınızda bunların hiçbirini yapmıyorsunuz. Hep ben, ben, ben, ben. Zaman geçtikçe hatalarınızdan ders alıyorsunuz" dedi.
"YETENEKLERİMİ KULLANMAYA GAYRET GÖSTERİYORUM"
Mirasıyla ilgili "Herkesin kendine göre bir yorumu olacaktır" diyen usta oyuncu, "Tek yapmaya çalıştığım yeteneklerimi kullanmaya gayret göstermek ve başkalarına yardım etmek. Bugün bulunduğum yere gelmemi gerçekten sağlayan şey, yaptığım basit şeyler" diye ekledi.
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