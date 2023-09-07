Arnold Schwarzenegger ölüme çok yaklaştığı o anı anlattı: Doktorlar büyük bir hata yaptı

Cehennem Melekleri, Batman ve Robin ve Komando gibi filmlerle tanınan Avusturya doğumlu Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, üçüncü kalp ameliyatı esnasında birtakım komplikasyonların oluştuğunu söyledi.

76 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında Terminator: Dark Fate filmini çekmeden önce gözlerini hastanede açtığını ve ameliyatının iç kanamaya neden olduğunu söyledi. Oyuncu "Uyandım ve doktorlar bana 'Bir hata yaptık, seni hemen ameliyata almak zorunda kaldık" dedi.

