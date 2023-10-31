Arnold Schwarzenegger: Stallone'la aramızdaki rekabet kontrolden çıktı

"Cehennem Melekleri", "Batman ve Robin", "Terminatör" ve "Komando" gibi filmlerle tanınan Avusturya doğumlu Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, birkaç gün önce The Graham Norton Show'a konuk oldu.



"BİRBİRİMİZİ RAYDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞTIK"

Schwarzenegger, programda Sylvester Stallone ile aralarındaki rekabete değindi ve "Sinemada rakiptik ama rekabeti en uç noktaya taşıdık, en iyi vücuda sahip olmalıydık, filmlerimizde daha fazla insan öldürmeliydik ve en büyük silahlara sahip olmalıydık. Kontrolden çıktı ve birbirimizi raydan çıkarmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.



"STALLONE HARİKA BİRİ"

Ardından nasıl iki yakın dost haline geldiklerini de anlatan ünlü aktör, "İkimiz de Planet Hollywood'a yatırım yaptığımızda birlikte dünyanın dört bir yanına uçmaya başladık. O harika bir insan ve artık birbirimizden ayrılamayız" dedi.

