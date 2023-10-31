Arnold Schwarzenegger: Stallone'la aramızdaki rekabet kontrolden çıktı

"Terminatör" serisiyle adını Hollywood'un en iyi oyuncuları arasına yazdıran Arnold Schwarzenegger, katıldığı programda Sylvester Stallone'la rekabetini anlattı.

Arnold Schwarzenegger: Stallone'la aramızdaki rekabet kontrolden çıktı

"Cehennem Melekleri", "Batman ve Robin", "Terminatör" ve "Komando" gibi filmlerle tanınan Avusturya doğumlu Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, birkaç gün önce The Graham Norton Show'a konuk oldu.

"BİRBİRİMİZİ RAYDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞTIK"

Schwarzenegger, programda Sylvester Stallone ile aralarındaki rekabete değindi ve "Sinemada rakiptik ama rekabeti en uç noktaya taşıdık, en iyi vücuda sahip olmalıydık, filmlerimizde daha fazla insan öldürmeliydik ve en büyük silahlara sahip olmalıydık. Kontrolden çıktı ve birbirimizi raydan çıkarmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

"STALLONE HARİKA BİRİ"

Ardından nasıl iki yakın dost haline geldiklerini de anlatan ünlü aktör, "İkimiz de Planet 'a yatırım yaptığımızda birlikte dünyanın dört bir yanına uçmaya başladık. O harika bir insan ve artık birbirimizden ayrılamayız" dedi.

Arnold Schwarzenegger: Stallone'la aramızdaki rekabet kontrolden çıktı - 1

"TÜM CEVAPLAR ONDAYDI"

Öte yandan Stallone, Terminatör'ün yıldızının daha iyi bir aksiyon kahramanı olduğunu kabul etmişti.

Usta isim, Schwarzenegger için "Tüm cevaplar ondaydı. Vücut ondaydı. Güç ondaydı. Onun karakteri buydu. Bir numara olmak istiyordu. Ne yazık ki oraya ulaştı" demişti.

Arnold Schwarzenegger: Stallone'la aramızdaki rekabet kontrolden çıktı - 2

İki Hollywood efsanesi, Cehennem Melekleri (The Expendables) ve Kaçış Planı (Escape Plan) filmlerinde de birlikte kamera karşısına geçmişti.

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