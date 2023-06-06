Arnold Schwarzenegger yasak aşkını itiraf ettiği anı paylaştı: Kalbimin durduğunu sandım

İlk zamanlarda çocuğun kendisinin değil, hizmetçileri Mildred Baena ve eşi Rogelio'nun olduğunu düşünmüştü. Oyuncu, "Başlangıçta gerçekten bilmiyordum ama Joseph büyüdükçe benim için daha da netleşti" dedi.



Schwarzenegger ve Shriver, 1986'da nikah masasına oturmuştu. 25 yıl süren evlilikleri boyunca çiftin 4 çocukları oldu.

PİŞMANLIK DUYUYOR

Yaşadığı ilişkiyle ilgili pişmanlığını dile getiren oyuncu, "Yaptığım hata yüzünden aileme yeterince acı çektirdim. Herkes acı çekmek zorunda kaldı. Maria acı çekmek zorundaydı, çocuklar acı çekmek zorundaydı, Joseph, annesi, herkes. Hayatımın geri kalanında bununla yaşamak zorunda kalacağım" ifadelerini kullandı.