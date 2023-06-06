Arnold Schwarzenegger yasak aşkını itiraf ettiği anı paylaştı: Kalbimin durduğunu sandım

"Cehennem Melekleri", "Batman ve Robin" ve "Komando" gibi filmlerle tanınan Avusturya doğumlu Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, hayatını konu alan belgeselle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ünlü yıldız, belgeselde eşi Maria Shriver'ı nasıl aldattığını anlattı.
"Arnold" adını taşıyan belgeselde 75 yaşındaki oyuncu, 1996 yılında evlerinin hizmetçisi Mildred Baena'yla ilişki yaşamıştı.
"JOSEPH BENİM OĞLUM"
1997 yılında Joseph Baena adından bir çocuk sahibi olan oyuncu, 2011 yılında eşine gerçekleri açıklamıştı. Evlilik danışmanlığı seansı esnasında eşine gerçeği söyleyeceği anla ilgili konuşan oyuncu "Kalbimin durduğunu sandım. Sonra da gerçeği söyledim. Evet, Maria. Joseph benim oğlum" ifadelerini kullandı.
İlk zamanlarda çocuğun kendisinin değil, hizmetçileri Mildred Baena ve eşi Rogelio'nun olduğunu düşünmüştü. Oyuncu, "Başlangıçta gerçekten bilmiyordum ama Joseph büyüdükçe benim için daha da netleşti" dedi.
Schwarzenegger ve Shriver, 1986'da nikah masasına oturmuştu. 25 yıl süren evlilikleri boyunca çiftin 4 çocukları oldu.
PİŞMANLIK DUYUYOR
Yaşadığı ilişkiyle ilgili pişmanlığını dile getiren oyuncu, "Yaptığım hata yüzünden aileme yeterince acı çektirdim. Herkes acı çekmek zorunda kaldı. Maria acı çekmek zorundaydı, çocuklar acı çekmek zorundaydı, Joseph, annesi, herkes. Hayatımın geri kalanında bununla yaşamak zorunda kalacağım" ifadelerini kullandı.
İlişkinin ortaya çıkmasının ardından hizmetçi Mildred, 2011 yılında emekli oldu. Aynı yıl, Arnold Schwarzenegger ve Maria boşanma kararı aldı ve çift resmi olarak 2021'de resmen evliliklerini sonlandırdı.