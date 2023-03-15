Arzu Yanardağ'a sette evlilik teklifi

"BİR ÖMÜR BERABER OLMAYA EVET"



Sevgilisi Uğurcan Yanardağ'a "Evet" yanıtını veren Arzu Yanardağ, "Beraber geçirdiğimiz her an daha da değerlenen ve kalbinin tüm güzelliğini ortaya koyan sevgilimle bir ömür beraber olmaya evet" dedi.



İkilinin soyadının aynı olması da dikkatlerden kaçmadı. Arzu Yanardağ'ın paylaşımına takipçilerinden "Hiç gerek yoktu nasıl olsa soy isimler aynıydı", "Neden soyadlarınız aynı?" ve "Soyadı da değişmeyecek" şeklinde yorumlar geldi.



DAHA ÖNCE İKİ EVLİLİK YAPTI



Arzu Yanardağ, ilk evliliğini 2006 ile 2008 yılları arasında Ali Serter, ikinci evliliğini ise Serhat Türkan ile gerçekleştirmişti.



Arzu Yanardağ'ın Ali Serter ile olan evliliğinden Alara Maya adında bir kızı var. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun