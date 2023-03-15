Arzu Yanardağ'a sette evlilik teklifi

Arzu Yanardağ, bir süredir aşk yaşadığı boksör Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi aldı. Oyuncu, mutlu anlarını takipçileriyle paylaştı.

Arzu Yanardağ'a sette evlilik teklifi

'Bir süredir Hayatımız Roman' filminin çekimleri sebebiyle Çanakkale'de olan Arzu Yanardağ, sette büyük bir sürprizle karşılaştı.

Ünlü oyuncunun bir süredir aşk yaşadığı Uğurcan Yanardağ, Arzu Yanardağ'a sette evlenme teklifinde bulundu.

Arzu Yanardağ, o anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımda, Uğurcan Yanardağ'ın cebinden tektaş yüzüğü çıkarıp oyuncunun önünde diz çöktüğü görüldü. Çift, set çalışanlarının alkışları arasında birbirine sarılıp öpücüklere boğdu.

Arzu Yanardağ'a sette evlilik teklifi - 1

"BİR ÖMÜR BERABER OLMAYA EVET"

Sevgilisi Uğurcan Yanardağ'a "Evet" yanıtını veren Arzu Yanardağ, "Beraber geçirdiğimiz her an daha da değerlenen ve kalbinin tüm güzelliğini ortaya koyan sevgilimle bir ömür beraber olmaya evet" dedi.

İkilinin soyadının aynı olması da dikkatlerden kaçmadı. Arzu Yanardağ'ın paylaşımına takipçilerinden "Hiç gerek yoktu nasıl olsa soy isimler aynıydı", "Neden soyadlarınız aynı?" ve "Soyadı da değişmeyecek" şeklinde yorumlar geldi.

Arzu Yanardağ'a sette evlilik teklifi - 2

DAHA ÖNCE İKİ EVLİLİK YAPTI

Arzu Yanardağ, ilk evliliğini 2006 ile 2008 yılları arasında Ali Serter, ikinci evliliğini ise Serhat Türkan ile gerçekleştirmişti.

Arzu Yanardağ'ın Ali Serter ile olan evliliğinden Alara Maya adında bir kızı var.

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