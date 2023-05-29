Arzum Onan kimdir? Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan kaç yaşında ve nereli?

Arzum Onan, sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı ve sorguladığı isimler arasında yer almaya başladı. 27 yıllık evliliklerinin ardından boşanma kararı alan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, sevenlerine üzücü haberi verdi. Peki, Arzum Onan kimdir? Arzum Onan kaç yaşında ve nereli?

Arzum Onan kimdir? Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan kaç yaşında ve nereli?

Arzum Onan, 31 Ekim 1973'te Ankara'da, memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. İlkokulu Ankara'da, ortaokul ve liseyi ise İstanbul'da okudu.

Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Gaye Sökmen Ajans'ta mankenlik ve modelliğe başladı. Nisan 1993'te "Miss Turkey" yarışmasında "Türkiye Güzeli", aynı yılın Temmuz ayında "Miss Europe" yarışmasında "Avrupa Güzeli" seçildi.

1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evlendi. Mayıs 2023'te boşandı.

"Can" adında bir oğlu vardır.

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