'Aşk-ı Memnu' ile ekrana dönen Farah Zeynep Abdullah 'Bihter' karakterine hayat verecek

Başrolünde oynadığı 'Bergen' filmiyle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah'dan Aşk-ı Memnu sürprizi geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Aşk-ı Memnu' hikayesini 1900'lerin büyülü atmosferinde seyirciye sunacak projede rol alacak.



Dijital paltformda yayınlanacak ve senaryosunu Merve Göntem'in kaleme aldığı filmde, son olarak Beren Saat'in canlandırdığı 'Bihter' karakterine oyuncu Farah Zeynep Abdullah hayat verecek.

ABDULLAH'TAN 'BİHTER' PAYLAŞIMI

Bir süredir ekranlardan uzak olan Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bihter" ifadelerini kullandı.



TÜRK TELEVİZYONUNA DAMGA VURDU



Öte yandan Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan 'Aşk-ı Memnu', 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında izleyici karşısına çıkmıştı.



Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem'in başrollerini paylaştığı dizi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla hafızalara kazınmıştı.