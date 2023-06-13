Aşk yaşadıkları iddia edilen Mehmet Aslantuğ ile Gözde Akpınar sessizliğini bozdu

Magazin dünyasının örnek çifti olarak anılan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, sürpriz bir kararla evliliklerini sonlandırdı.



Duruşmaya el ele gelen çiftin 27 senelik evliliği tek celsede bitti.



Ayrılıktan kısa bir süre sonra Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile yakınlaştığı iddia edildi.



"DÜNYA KÖTÜ İNSANLARLAR DOLU"

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Gözde Akpınar, "Pazartesi ne yapacaksın?’ deseler tazminat davası açacağım aklıma gelmezdi. Hayat biz planlar yaparken başımıza hangi saçmalığın geldiğidir. Dünya maalesef kötü ve gerzek insan dolu. Neyse sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.

