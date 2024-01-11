Aşk yaşadıkları iddia edilmişti: Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'e yorum

"ÇİLLİ BOM"

Ünlü oyuncu, Mert Demir'in Instagram hesabından "İşte öle bir şey" notuyla yaptığı bir paylaşıma kayıtsız kalamadı. Sarıkaya da ünlü isme "Çilli bom" yorumunu yaptı.

Bu paylaşım ve yorumun ardından ünlü oyuncu ve şarkıcının aşk yaşadığı iddiaları yeniden alevlendi.