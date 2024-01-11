Aşk yaşadıkları iddia edilmişti: Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'e yorum

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir bir süredir aşk yaşadıkları iddialarıyla gündemden düşmüyor. Sarıkaya, son olarak Demir'in paylaşımına yaptığı yorumla adından söz ettirdi.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti: Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'e yorum

Şimdilerde "Aile" dizisinde başrol oynayan 'nın adı son olarak "Ateşe Düştüm" adlı şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınan şarkıcı Mert Demir ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" adlı parçasında vokalistlik yaptığı iddialarına, "Vokal yapan benim evet" demişti. Haklarındaki aşk söylentilerine de  "Durun bakalım" diye yanıt vermişti.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti: Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'e yorum - 1

"ÇİLLİ BOM"

Ünlü oyuncu, Mert Demir'in Instagram hesabından "İşte öle bir şey" notuyla yaptığı bir paylaşıma kayıtsız kalamadı. Sarıkaya da ünlü isme "Çilli bom" yorumunu yaptı.

Bu paylaşım ve yorumun ardından ünlü oyuncu ve şarkıcının aşk yaşadığı iddiaları yeniden alevlendi.

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