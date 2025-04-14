Aşkları 2 yıl sürdü: Emma Corrin ile Rami Malek ayrıldı

Son dönemde casusluk filmi The Amateur ile adından söz ettiren Rami Malek özel hayatıyla gündeme geldi. 43 yaşındaki Malek ile iki senedir aşk yaşadığı İngiliz oyuncu Emma Corrin ayrılma kararı aldı.



People dergisinin haberine göre, 29 yaşındaki Corrin ile Oscar ödüllü oyuncu, 2023'ten beri birlikte. İlk kez Bruce Springsteen konserinde görüntülenen çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyordu.

