Aşkları 2 yıl sürdü: Emma Corrin ile Rami Malek ayrıldı
Bohemian Rhapsody filmiyle Oscar kazanan Rami Malek ile The Crown dizisiyle yıldızı parlayan Emma Corrin ayrıldı.
Son dönemde casusluk filmi The Amateur ile adından söz ettiren Rami Malek özel hayatıyla gündeme geldi. 43 yaşındaki Malek ile iki senedir aşk yaşadığı İngiliz oyuncu Emma Corrin ayrılma kararı aldı.
People dergisinin haberine göre, 29 yaşındaki Corrin ile Oscar ödüllü oyuncu, 2023'ten beri birlikte. İlk kez Bruce Springsteen konserinde görüntülenen çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyordu.
Mr. Robot dizisiyle yıldızı parlayan Rami Malek, daha önce İngiliz oyuncu Lucy Boynton ile aşk yaşıyordu. Oyuncu şu sıralar bir kısmı İstanbul'da çekilen The Amateur filmiyle gündemde.
Corrin ise Aşk ve Gurur romanının dizi versiyonunda başrolü üstlenecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Rami Malek
- Emma Corrin