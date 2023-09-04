Aslı Bekiroğlu'ndan yeni sevgilisi Sinan Sicimoğlu ile ilk poz

Aslı Bekiroğlu, kendisi gibi oyuncu olan Sinan Sicimoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü çift, birlikteliklerini sosyal medyadan ilan etti.

Aslı Bekiroğlu'ndan yeni sevgilisi Sinan Sicimoğlu ile ilk poz

Daha önce "Beni Böyle Sev", "İkimizin Yerine", "Gülümse Yeter", "Yol Arkadaşım", "Jet Sosyete" gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu, gönlünü kendisi gibi oyuncu Sinan Sicimoğlu'na kaptırdı.

Sicimoğlu ile bir düğüne katılan Aslı Bekiroğlu, sevgilisiyle birlikte objektif karşısında poz verdi.

Aslı Bekiroğlu'ndan yeni sevgilisi Sinan Sicimoğlu ile ilk poz - 1

Çekilen fotoğrafları üzerinden takipçileriyle paylaşan Aslı Bekiroğlu ve Sinan Sicimoğlu, böylelikle birlikteliklerini ilan etmiş oldu.

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