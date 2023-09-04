Aslı Bekiroğlu'ndan yeni sevgilisi Sinan Sicimoğlu ile ilk poz

Daha önce "Beni Böyle Sev", "İkimizin Yerine", "Gülümse Yeter", "Yol Arkadaşım", "Jet Sosyete" gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu, gönlünü kendisi gibi oyuncu Sinan Sicimoğlu'na kaptırdı.

Sicimoğlu ile bir düğüne katılan Aslı Bekiroğlu, sevgilisiyle birlikte objektif karşısında poz verdi.