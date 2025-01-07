Aslı Enver ile eşi Madrid'de

4 Temmuz 2023 yılında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ve uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Aslı Enver, eşi ile Madrid'e gitti.

Aslı Enver ile eşi Madrid'de

Berkin Gökbudak ile 2022 yılında evlenen , 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğiyle ilgilenen Enver, zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Oyuncu, eşi Berkin Gökbudak ile İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. 40 yaşındaki oyuncu, Madrid'deki tatilinden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Aslı Enver ile eşi Madrid'de - 1
Aslı Enver ile Engin Akyürek başrolde: Old Money

Aslı Enver ile Engin Akyürek başrolde: Old Money

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