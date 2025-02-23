Aslı Enver ile Kızı Elay'dan Londra pozları: Küçük gezgin
4 Temmuz 2023 yılında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ve uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Aslı Enver, kızı Elay'ın Londra pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Berkin Gökbudak ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirdi.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğiyle ilgilenen Enver, zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.
40 yaşındaki ünlü oyuncu, ailesiyle Londra tatilinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
Aslı Enver, minik kızı Elay'ın karelerine "Küçük gezgin yükleniyor" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve "Elay çok güzelsin maşallah", "Küçük gezginim çok tatlısın", "Boncuk" gibi yorumlar geldi.
"HAYATIMIN EN HIZLI SENESİ"
Öte yandan Aslı Enver, kızının ilk yaş gününde "İyi ki geldin... Hep dediler ki zaman çok hızlı geçecek tadını çıkar, haklılarmış. Hayatımın en hızlı, yavaş, heyecanlı, yorucu, endişeli ama en mutlu 1 senesi… Elay 1 yaşında. Bile" ifadelerini kullanmıştı.
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