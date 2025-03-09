Aslı Enver, kızı Elay'ın son halini paylaştı

Berkin Gökbudak ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Aslı Enver , 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğiyle ilgilenen Enver, zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve "Elay çok güzelsin maşallah", "Küçük gezginim çok tatlısın", "Boncuk" gibi yorumlar geldi.

"HAYATIMIN EN HIZLI SENESİ"

Enver, kızının ilk yaş gününde "İyi ki geldin... Hep dediler ki zaman çok hızlı geçecek tadını çıkar, haklılarmış. Hayatımın en hızlı, yavaş, heyecanlı, yorucu, endişeli ama en mutlu 1 senesi… Elay 1 yaşında. Bile" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ PROJE YOLDA

Engin Akyürek ile Aslı Enver aynı dizide buluşuyor. İkili, dijital bir platformda yayınlanacak olan "Old Money" adlı dizide başrolleri paylaşacak. Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu ise Meriç Acemi kaleme alacak.



Dizinin gelecek yıl izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Enver dizide "Nihal", Akyürek ise "Osman" karakterine hayat verecek. Dizinin kadrosunda ise Engin Akyürek, Aslı Enver, Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Zeynep Oymak, Armağan Oğuz ve Ahmet Utlu gibi isimler yer alıyor.