Aslı Enver'den eşi Berkin Gökbudak ile yeni kare

12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz 2023 tarihinde de kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alan Aslı Enver, eşiyle pazar keyfini takipçileriyle paylaştı.
Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinin aşk dolu pozu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"İKİ GÖZÜMÜN ÇİÇEĞİ"
Öte yandan Aslı Enver, geçtiğimiz haftalarda kızı Elay ile objektif karşısına geçmişti. Ünlü oyuncu, kızıyla pozlarına "İki gözümün çiçeği" notunu düşmüştü.
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