Aslı Enver'den eşi Berkin Gökbudak ile yeni kare

12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz 2023 tarihinde de kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.



Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alan Aslı Enver, eşiyle pazar keyfini takipçileriyle paylaştı.