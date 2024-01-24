Aslı Enver'den kızı Elay ile yeni pozlar

12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.
Sosyal medya hesabından zaman zaman kızıyla ve eşiyle pozlarını paylaşan Aslı Enver, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
ANNE-KIZ YÜRÜYÜŞTE
Kızı Elay ile yürüyüşe çıkan Aslı Enver, paylaşımına "Mis" notunu düştü. Enver'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken; ilk kez anne olmaya hazırlanan Eda Ece de yakın arkadaşına kayıtsız kalamadı.
Kız annesi olmaya hazırlanan Eda Ece, "Ay gerçekten mis hemen bana geliyorsunuz, öpmem gerekli" ifadelerini kullandı.
"UYKUSUZ KALMAK İÇİN EN İYİ SEBEP"
Öte yandan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir davette kızı Elay ile ilgili konuşan Aslı Enver, "Elay büyüyor. Onun heyecanı, mutluluğuyla büyütüyoruz" demişti.
"Elay ile hayatınızda neler değişti?" sorusuna da "Uyuyamıyoruz. Çok tatlı, herhalde uykusuz kalmak için en iyi sebep. Çok mutluyuz" diye yanıt vermişti.
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