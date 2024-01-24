Aslı Enver'den kızı Elay ile yeni pozlar

"UYKUSUZ KALMAK İÇİN EN İYİ SEBEP"



Öte yandan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir davette kızı Elay ile ilgili konuşan Aslı Enver, "Elay büyüyor. Onun heyecanı, mutluluğuyla büyütüyoruz" demişti.



"Elay ile hayatınızda neler değişti?" sorusuna da "Uyuyamıyoruz. Çok tatlı, herhalde uykusuz kalmak için en iyi sebep. Çok mutluyuz" diye yanıt vermişti.