Aslı Enver'den yeni kare
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Aslı Enver sosyal medyada yeni bir paylaşımda bulundu.
Geçtiğimiz ay 41. yaş gününü kutlayan ünlü oyuncu Aslı Enver yeni paylaşımıyla gündeme geldi.
12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan oyuncu, arabada verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
"BİRBİRİMİZİ DAHA ÇOK DUYALIM"
Zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, geçtiğimiz ay doğum günü paylaşımında "Bugün benim doğum günüm… Bu sene kendim için bir dileğim yok. Hepimiz için var: Birbirimizi daha çok duyalım, daha çok anlayalım, daha az korkalım. Daha adil, daha vicdanlı, daha huzurlu olalım. Kadınların güvende, çocukların neşeyle, hayvanların sevgiyle yaşadığı günler dileğiyle." ifadelerini kullanmıştı.
Enver, kızı Elay ile ilgili "Artık karakteri iyice belirginleşti. Çok komik bir tip. Eğlendiriyor bizi çok... Bence benim çocukluğuma benziyor belki de şimdiki haline benziyor. O yüzden kimin kucağındaysa biraz ona benziyor." demişti.
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