Aslı Enver'den yeni kare

"BİRBİRİMİZİ DAHA ÇOK DUYALIM"



Zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, geçtiğimiz ay doğum günü paylaşımında "Bugün benim doğum günüm… Bu sene kendim için bir dileğim yok. Hepimiz için var: Birbirimizi daha çok duyalım, daha çok anlayalım, daha az korkalım. Daha adil, daha vicdanlı, daha huzurlu olalım. Kadınların güvende, çocukların neşeyle, hayvanların sevgiyle yaşadığı günler dileğiyle." ifadelerini kullanmıştı.