Aslı Hünel'den doğum gününde duygusal paylaşım

Hünel, bugün 48 yaşına bastı. Hünel, doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu. Hünel "Canım annem, yıllar önce 4 Haziran'da doğum günü sürprizi yapmıştın bana. Annem benim, Allah'tan sonra varolma sebebim. Seni çok seviyorum. Kalbime sakladım seni." notuyla paylaşım yaptı.

"HER GÜZEL ŞEY SENİN İÇİN OLACAK"

Ünlü şarkıcı ve sunucu eşinin yaptığı paylaşımı paylaşarak sözlerine şöyle devam etti:

"Beni bugün dünyaya getiren canım annem, bundan sonra yapacağım her güzel şey senin için olacak. Ve çok sevdiğin Aslı, Savaş, benim damadım oğlum olsun dediğin, ondan iyi eş olur, evlen dediğin adam gerçekten sana da bana da yakışan harika bir eş, sana da evlat oldu. Ve biz seni sonsuza dek sevgiyle anacağız."

