Aslı Hünel'den doğum gününde duygusal paylaşım
Aslı Hünel ile Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel, 20 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Aslı Hünel doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.
Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in annesi Şükran Hünel, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ancak ünlü kardeşlerin annesi 20 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şükran Hünel, 21 Mayıs'ta İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Hünel, bugün 48 yaşına bastı. Hünel, doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu. Hünel "Canım annem, yıllar önce 4 Haziran'da doğum günü sürprizi yapmıştın bana. Annem benim, Allah'tan sonra varolma sebebim. Seni çok seviyorum. Kalbime sakladım seni." notuyla paylaşım yaptı.
"HER GÜZEL ŞEY SENİN İÇİN OLACAK"
Ünlü şarkıcı ve sunucu eşinin yaptığı paylaşımı paylaşarak sözlerine şöyle devam etti:
"Beni bugün dünyaya getiren canım annem, bundan sonra yapacağım her güzel şey senin için olacak. Ve çok sevdiğin Aslı, Savaş, benim damadım oğlum olsun dediğin, ondan iyi eş olur, evlen dediğin adam gerçekten sana da bana da yakışan harika bir eş, sana da evlat oldu. Ve biz seni sonsuza dek sevgiyle anacağız."
Hünel'in eşi Savaş Fatin Yurtsever ise yaptığı paylaşımda "Sevgilim. Bugün 4 Haziran. Senin doğum günün. Bu kadar uzun yazamam, biliyorsun… Ama bu fotoğramıza tekrar bakınca, cümleler dökülüverdi içimden." ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Magazin Haberleri
- Aslı Hünel