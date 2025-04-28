Aslı Hünel: Hadi annem ne olur iyi ol

Şarkıcı Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel kardeşlerin annesi Şükran Hünel, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor. Sevenlerinden dua isteyen ve annesinden gelecek iyi haberi bekleyen Aslı Hünel, duygusal bir paylaşım yaptı.

"ANNEMİN BENİ ARAMASINI BEKLİYORUM"

Ünlü isim, paylaşımına "Ben günlerdir ne yapıyorum biliyor musunuz? Yayınım bitince annemin beni arama saatini bekliyorum iyi, kötü eleştiri yapardı onu bekliyorum. Güzeldin ya da bu olmamış bunu yapsan daha iyi olurdu demelerini bekliyorum" notunu düştü.