Aslı Hünel: Hadi annem ne olur iyi ol
Şarkıcı Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel'in anneleri Şükran Hünel, günlerdir yoğun bakımda tedavi görüyor. Günlerdir annesinden iyi haber bekleyen Hünel'den duygusal bir mesaj geldi.
Şarkıcı Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel kardeşlerin annesi Şükran Hünel, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor. Sevenlerinden dua isteyen ve annesinden gelecek iyi haberi bekleyen Aslı Hünel, duygusal bir paylaşım yaptı.
"ANNEMİN BENİ ARAMASINI BEKLİYORUM"
Ünlü isim, paylaşımına "Ben günlerdir ne yapıyorum biliyor musunuz? Yayınım bitince annemin beni arama saatini bekliyorum iyi, kötü eleştiri yapardı onu bekliyorum. Güzeldin ya da bu olmamış bunu yapsan daha iyi olurdu demelerini bekliyorum" notunu düştü.
Aslı Hünel, sözlerine "Set çıkışı akşam da olsa onu aramamı beklerdi arayamazsam kızardı. Pazar günü 'neredesiniz, geliyor musunuz?' demesini özledim. Ben annemi özledim, hadi annem ne olur iyi ol" diye devam etti.
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