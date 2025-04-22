Aslı Hünel'in annesi günlerdir yoğun bakımda: Hayat enerjim yok

Şarkıcı Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel kardeşlerin annesi Şükran Hünel, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor. Sevenlerinden dua isteyen ve annesinden gelecek iyi haberi bekleyen Aslı Hünel, son paylaşımıyla sevenlerini duygulandırdı.

"SENDEN BAŞKA BİR ŞEYE GÜCÜM YOK ANNEM"

Annesi, eşi ve ağabeyi ile fotoğraflarını paylaşan Hünel, ''Senden başka bir şeye gücüm, hevesim yok annem. Hayat enerjim yok. Kolum kanadım annem. Sağlıkla dön inşallah. Ateş düştüğü yeri yakıyor, bu hep böyle'' ifadelerini kullandı.

Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in babaları Mehmet Fevzi Hünel de corona virüs sebebiyle 2020 yılında hayatını kaybetmişti.