Aslı Hünel'in annesi hayatını kaybetti

Şarkıcı Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Daha önce yaptığı paylaşımladan sevenlerinden dua isteyen ve annesinden gelecek iyi haberi bekleyen Aslı Hünel, annesinin vefat haberini sosyal medyada duyurdu.

47 yaşındaki Hünel yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel hakkın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz'.'

